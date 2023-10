Il tifo da stadio sulla sanità | l’endometriosi e il segreto delle tinte maschili

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) «Non ho mai googlato il cancro, ma ho scoperto che ciascuno dei miei amici proprietari immobiliari ha un oncologo preferito e un ospedale abbinato. Hanno anche un giardiniere perfetto, un arredatore ideale, e un massaggiatore che insistono – insistono – io usi, perché sono tutti i migliori, e naturalmente ciò che ottieni vale ciò che paghi». Qualche giorno fa ho riletto l’ultimo articolo di AA Gill, quello che uscì il giorno dopo la sua morte, per un cancro ai polmoni, nel dicembre del 2016. Lo rileggo ogni volta che si parla dipubblica. «Quelli che non hanno soldi per le proprietà immobiliari hanno diete magiche, omeopatia, cure new age parareligiose, o almeno qualche teoria cospirazionista su come l’industria farmaceutica celi l’efficacia della vitamina C, del cavolo nero, del magnetismo, del vischio». Ho riletto l’articolo di Gill perché il marito della ...