Il sondaggio politico del 9 ottobre | come andrebbe se si votasse oggi

Sondaggio politico del 2 ottobre: come cambia il voto a un anno dalle elezioni TGLA7

Sondaggi politici, crollano Fratelli d'Italia e Pd: la Lega vola, il M5s ... Fanpage.it

Negli orientamenti di voto degli italiani di questa settimana, scendono Fratelli d'Italia (-0,4), M5s (-0,2), Forza Italia (-0,1), Azione (-0,2) e Verdi e Sinistra (-0,1). Salgono Pd (+0,3) e Lega ...Alessandra Todde in vantaggio. Poi Graziano Milia e Paolo Truzzu: in questo ordine delinea un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli.