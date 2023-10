Il socialismo cristiano | tanto antico e nuovo che salverà il mondo

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il: Una collaborazione con Villa Ida per riflettere sull’amore per il prossimo e la salvezza eterna Il: il risultato di una religione antica essenzialmente solidaristica. “Io ho avuto fame, e mi avete dato da mangiare …ero forestiero e mi avete ospitato, quando mai signore ? Ogni volta che avete fatto una di queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, li avete fatto a me “ ( matteo 25,31-46) Il Cristianesimo è una persona, è Gesù di Nazaret, detto il cristo (kier keefaard). Ma il cristianesimo non è solo una persona ma anche una religione perchè, come ogni religione , propone una salvezza eterna e indica la via per raggiungerla. Gesù parla di salvezza e di dannazione eterne . Esprime contemporaneamente la dannazione. Parla di pianto e stridore di ...