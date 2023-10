Il sindaco di Caserta Marino ha ricevuto l’ambasciatrice della Slovacchia in Italia | Karla Wusterova

(Di lunedì 9 ottobre 2023). IlCarlo, hastamani a Palazzo Castropignanoin, accompagnata dal deputato Gianpiero Zinzi in qualità di PresidenteSezione Bilaterale. Nel corso dell’incontro ilhanno discusso dell’importante rapporto che esiste trae il primo cittadino ha avuto modo di illustrare tutte le eccellenze di cui sono dotate la Città die l’intera provincia, sia sotto il profilo culturale, storico e architettonico che enogastronomico. Il ...

... giunto "demilitarizzato" dal primo Parco Veicoli Corazzati di. Nel corso della visita al ... me lo chiese ildi allora e lo accontentai, oggi voglio dirti io grazie per aver realizzato ......Specchia insieme al FAI Giovani -e al FAI Campania presieduto da Michele Pontecorvo Ricciardi hanno scelto la città di Capua per quest'anno. Giornate che vedono il Comune, con il...

IL SINDACO MARINO HA RICEVUTO L’AMBASCIATRICE DELLA SLOVACCHIA IN ITALIA, KARLA WUSTEROVA Casertasera.it

Malore durante una gita con gli scolari, muore il sindaco Luciano ... Fanpage.it

La formazione all’export delle imprese italiane al centro di un incontro organizzato dal gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Campania in ...La formazione all’export delle imprese italiane al centro di un incontro organizzato dal gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Campania in collaborazione con ICE, l’Agenzia ...