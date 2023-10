Il silenzio-assenso di Biden Via libera ai tank israeliani a Gaza | tenendo d' occhio Hezbollah

Un, anche se alcuni malumori, qua e là, permangono. A qualcuno la gestione di tutta la vicenda, così 'quasi in sordina', non è piaciuta, soprattutto dopo le dimissioni a sorpresa di ...... per tagliare anche una sola pianta o per i proprietari dei terreni che volevano tagliare fino a 300 quintali di legna per uso famigliare, non bastava la comunicazione con ilcome ...

Il silenzio-assenso di Biden. Via libera ai tank israeliani a Gaza ... L'HuffPost

Il silenzio-assenso sugli aumenti ai sindaci Corriere della Sera

Telefonata fra il presidente Usa e il primo ministro Netanyahu. Biden ha però un problema interno: i repubblicani chiedono di dirottare parte dei soldi ...Home Economia urbana Lazio: Rocca sceglie il successore De Angelis, tra i malumori il silenzio assenso di Fd’I ...