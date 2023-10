Il San Donato è sprecone. E il Trestina ne approfitta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Papalini segna il gol del vantaggio, ma non riesce a chiudere i conti. Giallobù raggiunti nel finale di gara, complice una punizione non fischiata. ...

Papalini segna il gol del vantaggio, ma non riesce a chiudere i conti. Giallobù raggiunti nel finale di gara, complice una punizione non fischiata. ...Sabato sera verso le 21:00, squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Bologna sono intervenute a Via Magazzari, zona, per un incendio all'interno di una cantina privata. Il fumo ha danneggiato e annerito parti del condominio. Due persone sono state condotte in ospedale dai sanitari del 118, solo per ...

San Donato, parla il sindaco Francesco Squeri: «Lo stadio del Milan è un'occasione irripetibile» Il Cittadino

Il sindaco di San Donato: “Stadio del Milan occasione irripetibile. 2028 tempo congruo” Milan News

«Se mi trovano morto domani è stata mia moglie». È effettivamente il giorno dopo era passato a miglior vita. Ma quegli ultimi messaggi all'amante non sono bastati ...Papalini segna il gol del vantaggio, ma non riesce a chiudere i conti. Giallobù raggiunti nel finale di gara, complice una punizione non fischiata. .