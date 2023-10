Il sabato al rovescio di Olivier Giroud

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Storie di centravanti. Anche questa domenica allargata del calcio italiano espone in vetrina le prime punte, i vecchi numeri 9: Romelu Lukaku domina col fisico, Andrea Belotti mai avrebbe segnato un anno fa il gol realizzato a Cagliari, Joshua Zirkzee è una delizia per gli occhi, Arkadiusz Milik risponde presente, pure Milan Djuri? stacca il biglietto. E se pure Valentin Castellanos batte un colpo, l’esplosione di Nikola Krstovi? pare penalizzare in primis il talento di Gabriel Strefezza. Per non dire dell’intristito Victor Osimhen, che non si esime dal segnare su rigore ma cerca con ogni evidenza una via di fuga dalla magia interrotta di Napoli. Lautaro Martínez, dal canto suo, centrattacco puro non è: eppure spadroneggia anche in mezzo all’area, da campione educato. In fondo è logico che sia così, dal momento che i riferimenti offensivi principali e i portieri da sempre determinano i ...