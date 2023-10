Il ruolo dell’Iran nell’attacco di Hamas contro Israele

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Secondo il Wall street journal (Wsj), alcuni funzionari della sicurezza iraniani avrebbero supportatonella realizzazione dell’attacco su più fronti di sabato 7 ottobre. Il quotidiano statunitense, citando come fonti alcuni membri die Hezbollah, ha aggiunto che il via libera a procedere sarebbe giunto al termine di un inorganizzato a Beirut, capitale del Libano, lunedì scorso. Alcuni ufficiali del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), organo militare iraniano, avrebbero cominciato a supportarenel mese di agosto, in modo tale da capire quali fossero le zone più adatte per compiere incursioni aeree, terrestri e marittime. I dettagli dell’attacco sarebbero poi stati perfezionati durante altri incontri a Beirut che hanno visto la partecipazione di altri ufficiali dell’Irgc e di ...

Italia Hamas ammette ilnell'attacco, anche Riad per anni ha finanziato i miliziani Nancy Porsia L'obiettivo saudita Terzo obiettivo, non certo in ordine di grandezza, è far ......due volte a settimana in Libano da agosto per discutere'...del segretario di Stato Blinken di non avere ancora prove del...non fossero sufficienti a concludere prima che i contatti tra l'...

Le difese trafitte, il ruolo dell'Iran: cosa c'è dietro l'attacco di Hamas Avvenire