Il rigore di Pessina | l’Inter ferma agli anni ’50 | Pulisic come André Silva | le coincidenze della giornata n 8

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tutto sull’ottavadi Serie A che ha visto protagonisti Matteoe Christian. I dettRisultati uguali, giocatori che si ripetono, protagonisti ed episodi nuovi: gara per gara, ecco le(o gli inediti) dell’ottavadi Serie A con partite giocate in passato. EMPOLI-UDINESE 0-0 – Toscani e friulani sono tornati esattamente alla casella di partenza. Ovvero al loro primo incontro del 21 dicembre 1986, unico 0-0 nel trascorso dei loro confronti.LECCE-SASSUOLO 1-1 – Punteggio inedito, ma secondo pareggio su 3 incontri tra le due formazioni a Via del Mare.INTER-BOLOGNA 2-2 – Doppio vantaggio nerazzurro e pareggio finale con risposta rossoblu. Con qualche leggera differenza sui minuti, si era già verificato un 2-2 congegnato ...

Al fianco di, dietro la terribile trequarti dominata da Colpani, offre una prestazione di ... ARTHUR (Fiorentina): voto 7,5 È ovunque! Davanti la difesa, davanti l'area diavversaria, ...Ildiall'82' chiude i conti. Sul fronte campano, panchina a rischio per Sousa. Il Frosinone passa invece 2 - 1 in casa sul Verona. Decisivi per la formazione di Di Francesco i giovani ...

Monza-Salernitana 3-0, reti di Colpani, Vignato e Pessina su rigore RaiNews

Contro la Salernitana, nove undicesimi tricolori nella formazione iniziale. E la squadra di Palladino festeggia Samuele Vignato, il primo calciatore italiano nato nel 2004 a segnare un gol in Serie A ...La corazzata di Spalletti non c’è più. Il Napoli perde la seconda gara in casa, e in modo preoccupante. Al Maradona, gli azzurri cadono 3-1 sotto i colpi di un’ottima Fiorentina. Apre le marcature Bre ...