Il razzo europeo Vega è decollato con successo dalla Guyana | in orbita nuovi satelliti per osservare la Terra

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo un rinvio di due giorni, alla fine il lancio è avvenuto con: ildal Centro spaziale dellaa Kourou. Il più piccolo dei lanciatori dell’Agenzia spaziale europea (Esa), costruito in ItaliaAvio, ha correttamente trasportato e posizionato indueper l’osservazione dellae altri dieci piccoli. Come ha riferito l’Esa, la partenza è avvenuta domenica 8 ottobre alle 22.36 ora locale, ovvero alle 3.36 ora italiana. Si tratta della 23esima missione per la famiglia, la prima dal 2012, e del terzo e ultimo lanciodel 2023. Il decollo era inizialmente previsto per il 6 ottobre, ma è stato poi rinviato ...

In attesa che possano riprendere i lanci del successore, e più potente "Vega C", il"Vega" detto "di base", poiché capostipite della serie, ha ripreso i lanci questa notte con il volo numero 23, inserendo in orbita terrestre due satelliti, più una cospicua serie di ...Iltrasporta due satelliti per l'osservazione della Terra insieme ad altri dieci piccoli satelliti. Secondo tentativo Questa è la 23a missione per Vega (Vettoredi Generazione Avanzata )...

