Il PSG vince | Luis Enrique sbotta in diretta | “Voi giornalisti non capite nulla”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Resta alta la tensione in casa PSG dopo il pesante ko in Champions League contro il Newcastle. Il tecnico spagnolo si sfoga dopo il successo per 3-1 in casa del Rennes

La squadra di Luis Enrique1 - 3 grazie alle reti di Vitinha , Hakimi e al sigillo di Kolo ... serve anche l'assist al gol decisivo di Kolo Muani al 58', spingendo ilin terza posizione . ...Ilin avvio è sembrato ancora con la testa in Inghilterra tanto che è stato Donnarumma a salvarlo (4') opponendosi a una conclusione dal limite di Kalimuendo. Poi col passare dei minuti è ...

Dopo la vittoria del PSG sul Rennes Luis Enrique esplode per la domanda di un giornalista: “Vedete solo le cose negative ...Resta alta la tensione in casa PSG dopo il pesante ko in Champions League contro il Newcastle. Il tecnico spagnolo si sfoga dopo il successo per 3-1 in casa del Rennes ...