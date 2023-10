Il presidio a Milano in solidarietà al massacro di Hamas in Israele Dopo le scuole | anche lo striscione fuori dall’Università

Doppio(domenica sera e lunedì mattina) in piazzale Baiamonti per 'difendere' i due tigli dei ... La soluzione trovata col Comune dia maggio prevedeva una modifica del progetto che ...La Provincia di Rimini risulta al 2° posto della graduatoria, preceduta solamente da. Al ...delle forze dell'ordine sul territorio sia il fattore decisivo oltre che per garantire il...

Il presidio a Milano in solidarietà al massacro di Hamas in Israele ... Open

Altre 24 ore per i tigli di piazzale Baiamonti: rinviato l'abbattimento MilanoToday.it

Un presidio in solidarietà all’attacco terroristico di Hamas in Israele è previsto martedì 10 ottobre a Milano, sotto la sede del Comune in piazza della Scala, organizzato da Giovani Palestinesi, ...“Nonostante tutte le garanzie della giunta, degli architetti, veramente ci si può domandare ‘chi governa questa città’, perché non è possibile avere garanzie che poi vengono disattese. Erano stati in ...