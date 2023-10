Il Pineto Continua a Sorprendere All' Adriatico | 4-1 Contro il Pontedera

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Teramo - Ilha conquistato la sua seconda vittoria stagionale all', superando un osticocon un punteggio finale di 4-1. Questa prestazione ha spinto la squadra di Amaolo all'ottavo posto in classifica, con un totale di 8 punti. Questa vittoria è un modo ideale per avvicinarsi al prossimo storico derbyil Pescara, in programma mercoledì prossimo sempre all'. La partita è stata decisa principalmente nel primo tempo, con due gol per parte. Il primo gol è stato siglato da Marafini, ex Primavera del Pescara, con un colpo di testa preciso al 2'. Poi è stata la volta di Volpicelli, il trequartista del, che ha calciato un gran sinistro al 10', approfittando anche dell'errore del portiere toscano. Ilha reagito con ...

