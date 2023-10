(Di lunedì 9 ottobre 2023)- Ilha regalato una gioiosa festa ai suoi tifosi a, dove ha conquistato una vittoria emozionante contro la Spal. Con oltre mille sostenitori biancazzurri giunti in trasferta per sostenere la squadra, è stata una serata da ricordare. Laè stata sbloccata da, autore di un gol su rigore ottenuto da Cuppone. Nonostante i numerosi tentativi delper raddoppiare il vantaggio, sono stati i padroni di casa a pareggiare, con Celia che ha segnato nel finale del primo tempo. Nella ripresa, ilha dominato il campo ma ha faticato a trovare il gol decisivo fino al recupero. È stato proprio Dagasso a innescare l'azione che ha portato al gol del 2-1, realizzato da Cangiano. La gioia di Cangiano è stata evidente quando è corso ...

... in provincia di, e finì sul libro 'Gli Abruzzi dei contadini 1923 - 1930' . Civitaquanaquesto fine settimana i 93 anni degli arrosticini (in italiano, in abruzzese sono rustèll) con ...... il prestigioso premio cheil grande cantautore sassolese con due serate speciali condotte ...di un Ratto" e la cover "Cose del Passato" e PIER (nome d'arte di Pierfrancesco Speziale) da...

Il Pescara Celebra a Ferrara: Gol di Tunjov al 89° Decide la Partita ... abruzzo24ore.tv

L'orchestra Colibrì Ensemble festeggia i primi 10 anni Il Centro

Cronaca Teramo - 09/10/2023 09:58 - Un tragico incidente ha coinvolto un motociclista di 66 anni originario di Pescara, portandolo a essere ricoverato in condizioni gravi ...Quell’immagine in bianco e nero fermò nel tempo il rito di preparazione e di cottura davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie a Civitaquana, in provincia di Pescara, e finì sul libro «Gli ...