Il Papa ha pronunciato la parola migliore per uscire dalla crisi di questi giorni | Palestina

(Di lunedì 9 ottobre 2023) C’è una piccolanell’Angelus domenicale diFrancesco che indica l’unica possibilità direalmentesanguinosa in cui sono precipitati Israele e il Medio Oriente. Nei pronunciamenti vaticani è sempre la sfumatura che conta. A rileggere i comunicati di condanna degli Stati Uniti e delle capitali europee, a cui si sono aggiunti alcuni paesi di Africa e di Asia, si nota che si muovono tutti nel perimetro di un trinomio. Israele, terrorismo e Hamas. Come se il conflitto si giocasse tra Gaza, dominata da Hamas, e Israele. Naturalmente nei commenti si accenna con frequenza anche ad un ruolo negativo dell’Iran (che insieme al Qatar sostiene da molti anni Hamas) sebbene il segretario di Stato americano Blinken abbia dichiarato che l’Iran non ha giocato un ruolo da regista ...