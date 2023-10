Il PalaJacazzi di Aversa porta fortuna alla Paperdì | battuta Salerno Ma manca un centro di ruolo

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023). Debutto vittorioso aldiper la Juvecaserta 2021 griffatache vince di 9 punti (ma potevano essere di più senza quei canestri sbagliati da sotto ad inizio gara) 76-67 contro la Lars Arechi. I cugini salernitani, anche se più potenti fisicamente e dal gioco veloce tutto campo, ad eccezione di qualche occasione in cui sono arrivati col fiato sul collo dei bianconeri, finoparità per due occasioni sul 51 – 51 e sul 63 – 63, nulla hanno potuto contro la squadra guidata da Luise che è stata in vantaggio per quasi tutto l’incontro: su tutti Mei, Moffa, Zampogna, e “Air” Romano (ma quante palle perse), quelli che ci hanno impressionato di più. Dal lato opposto straordinario Kekovic, tra l’altro miglior realizzatore dei salernitani con 19 ...