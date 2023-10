Il Nobel per l’economia assegnato a Claudia Goldin

Ha studiato anche i differenziali di partecipazione e retribuzione nel corso di oltre due secoli Premiol'Economia 2023 alla studiosa americana Claudia Goldin, dell'Università di Harvard. Il premio nasce dalle sue ricerche sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, e soprattutto sui ...L'accademia svedese: "Goldin ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro nel corso dei secoli". Dagli studi emerge una ...

Premio Nobel per l'Economia 2023 alla studiosa americana Claudia Goldin, dell'Università di Harvard. Il premio nasce dalle sue ricerche sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, e ...E’ andato alla statunitense Claudia Goldin, economista, docente ad Harvard, il premio Nobel 2023 per l’economia per i suoi studi sul gender gap. Il riconoscimento alla storica, economista, americana, ...