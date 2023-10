Il Napoli può sorridere | un azzurro premiato in giornata

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Arriva una splendida notizia per il. Al calciatore di proprietà degli azzurri è stato infatti conferito l’ambito premio individuale. Una buona notizia arriva in quel didopo le ultime e burrascose ore. Fra sconfitte, malumori e news su possibili cambi in panchina infatti, i campani non hanno di certo passato al meglio l’ultima. La sconfitta maturata contro la Fiorentina ha infatti nuovamente gettato nel baratro gli azzurri, ora alle prese con critiche nonché con le voci di un possibile esonero per Garcia. Una situazione tutt’altro che idilliaca, e che sarà senz’altro in grado di monopolizzare i prossimi giorni di pausa Nazionali. Fortunatamente però, un odierno evento è riuscito ad alleviare, seppur in minima parte, la tensione in terra partenopea. Il calciatore di proprietà degli azzurri è stato infatti ...