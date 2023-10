Il Napoli è in campo con la maglia di Halloween Ed è un vero e proprio incubo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 8° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Sette gare in venti giorni non le sente nessuno. Fra le big insabato, rallentano solo i Suninter.loro, che avevano sulla carta l’incontro più agevole. I nerazzurri approcciano bene. Doppietta in un quarto d’ora, e pratica apparentemente chiusa. Ma poi smettono letteralmente di giocare e dimenticano – come spesso accade loro – che le partite durano 90 minuti. Limiti tecnici e mentali preoccupanti. Il Bologna ha l’infermeria piena di titolari acciaccati. Ma è squadra fisica, compatta, organizzata e di carattere. I giocatori inhanno acquisito il gioco fluido e di posizione che vuole il tecnico. E rimonta anche con una certa agevolezza. Non è una provinciale la squadra di Thiago, un tecnico ormai pronto per il salto di qualità. È una squadra che può ...