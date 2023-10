Il Napoli aveva due giorni di riposo in più della Fiorentina

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023)1-3. Stavolta finisce tra i fischi. L’8 ottobre 2023 rischia di passare alla storia delcome il giorno dell’abdicazione. A quelli un po’ in là con gli anni ha ricordato-Sampdoria 1-4 (quella di Vialli e Mancini)stagione 90-91, dopo il secondo scudetto. Quel giorno fu chiaro a tutti – anche agli ottimisti più ostinati – che il ciclo di Maradona era finito. È un concetto prematuro parlare di fine ciclo, lo ammettiamo, ma il campo ha parlato in maniera inequivocabile. Ladi Italiano ha impartito una lezione di calcio aldi Garcia e solo una discreta dose di autolesionismo dei viola ha impedito che il punteggio fosse più largo e fatto sì che il match restasse in bilico più o meno fino all’ultimo. Fino al 3-1 di ...