Il mondo musulmano diviso sul conflitto in Israele | ecco come si schierano i governi mediorientali

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “L’interosi unirà al diluvio” contro Stati Uniti e. Le parole del capo del Consiglio esecutivo del partito sciita libanese Hezbollah, Hashem Safi al-Din, raccontano di un Islam pronto a impugnare il fucile per sostenere Hamas nell’attacco sferrato contro lo ‘Stato Ebraico’ dalla Striscia di Gaza. Un’eventualità che darebbe il via a unallargato in tutto il Medio Oriente, con il nuovo coinvolgimento delle grandi potenze mondiali. Ma la situazione è tutt’altro che omogenea nei Paesi musulmani: se dalla cosiddetta Mezzaluna sciita (Iran, Hezbollah e Siria) arriva pieno sostegno all’azione dell’organizzazione islamista che governa la Striscia, più votate alla ricerca di un cessate il fuoco sembrano essere le potenze del Golfo, con l’unica eccezione del Qatar, molte delle quali coinvolte ...