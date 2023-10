Il ministro Tajani premia Spalletti | “Immagine del nostro calcio nel mondo | una persona di valori”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il vicepremier edegli Esteri, Antonio, oggi a Coverciano ha fatto visita alla Nazionale: “Oggi sono venuto qui per nominare ambasciatore dello sport d’Italia mister; non soltanto perché è l’delnel, ma anche perché è unadi“. Il ct toscano è statoto come “Ambasciatore dello Sport d’Italia“. La cerimonia si è svolta al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove la nazionale azzurra ha iniziato la preparazione dei prossimi due incontri, valevoli per il girone di qualificazione all’Europeo. “Dovere di ciascuno di noi è sostenere la nostra nazionale, perché la maglia azzurra è un privilegio per chi la indossa. Bisogna avere il sostegno di tutta ...

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato in visita oggi a Coverciano. In apertura Spalletti al ministro Tajani che aveva nominato Spalletti ambasciatore dello sport in Italia e nel mondo Luciano Spalletti: "è lui l'immagine del calcio italiano in giro per il mondo, ma è anche una persona di grande valore".

Luciano Spalletti pronto per la sua ‘seconda’ da ct azzurro. Pronto soprattutto per il primo appuntamento di alto livello, contro l’Inghilterra il 17, a Wembley, dove la Nazionale ...Il c.t. ottiene il riconoscimento di ambasciatore dello sport e risponde al tecnico della Lazio che si era detto contento quando i suoi non vengono chiamati. Sabato 14 e martedì 17 le sfide con Malta ...