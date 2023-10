Il Mercante di Venezia | al Teatro Olimpico il capolavoro di Shakespeare

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildi, arriva aldi Roma ildi Williamcon la regia, la traduzione e l’adattamento a cura di Loredana Scaramella Va in scena aldi Roma dal 10 al 15 ottobre 2023 uno dei più grandi capolavori di William: Ildi. Regia, traduzione e adattamento sono a cura di Loredana Scaramella e le musiche a cura di Adriano Dragotta. Lo spettacolo La scommessa di questo allestimento è quella di recuperare il carattere di commedia rispetto al colore drammatico delle messe in scena del passato dell’opera shakespeariana, puntando sul racconto di una riflessione sulla giustizia, piena di affilata ironia sull’amore e sul ...

... dalle 8.30 alle 13 al mercato di Borgoin Via Plinio; dalle 13 alle 15.30 in Piazza Isolo ... Giovedì, dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno presenti al mercato di Via, mentre dalle 10.... con le celebri illustrazioni della Bibbia commissionate dall'editore ed'arte Ambroise ... ulteriore testimonianza della vivacità delle raccolte che il Comune diha creato per la ...

Il Mercante di Venezia, al Teatro Olimpico il capolavoro di ... Spettacolo.eu

Roma, Teatro Olimpico: “Il mercante di Venezia” dal 10 al 15 ottobre ... GBOPERA

ROMA – La scommessa di questo allestimento è quella di recuperare il carattere di commedia rispetto al colore drammatico delle messe in scena del passato ...Il nuovo progetto teatrale, per cittadini di età compresa tra i 20 e i 70 anni, prevede l’attivazione di due laboratori: venti gli appuntamenti, ai quali si aggiungeranno due performance in città e un ...