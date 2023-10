Il Manchester City ha un serio problema di creatività | povero Haaland Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) In una rara intervista, al, Erlingpochi giorni fa ha spiegato il suo mestiere di bomber: Posso entrare e toccare la palla un paio di volte, ma spesso sto semplicemente camminando, sto lì in piedi, facendo movimenti nel mio mondo… è difficile da spiegare. Esco dal mio corpo e divento uno zombie. È una specie di zona fuori. Come guardarsi intorno. Aspettando l’occasione. E quando arriva l’occasione so che devo essere pronto. Sono ancora acceso, ma vado in giro e scansiono, scansiono. Aspetto l’occasione pensando se la palla arriva lì può succedere questo, se la palla va lì può succedere questo. È una sensazione. Quando la squadra cresce dalle retrovie, so che non ho bisogno di essere coinvolto. Resto lì e aspetto il momento giusto per… (schiocca le dita). Ecco:sta ancora aspettando. Il ...