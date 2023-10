Il gruppo Pd a sostegno della petizione contro lo spostamento del Terminal Bus

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldel Partito Democratico al Consiglio Comunale di Benevento. La nota – “Meritalalanciata dai Giovani Democratici per dire no allodelbus da piazzale Venanzio Vari. Comeconsiliare del Partito Democratico, d’altronde, più volte abbiamo sottolineato l’illogicità di tale scelta. Scelta dettata, tra l’altro, prima dalla volontà di portare avanti un progetto tutto sbagliato come quelloLumode – e il tempo ci ha dato ragione vista la “ritirata” dell’amministrazione – e oggi da una nuova proposta progettuale utile magari a non perdere i finanziamenti del Piano Periferie ma di certo non alla Città. La verità è che piazzale Venanzio ...