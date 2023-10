Il grande paese | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 9 ottobre 2023) IlIlnel Red Rock Canyon State Park in California, nel deserto del Mojave. Le scene del ranch e dei campi verdi sono state girate nelle colline della Sierra Nevada, vicino alla città di Farmington, nella California centrale. Molte scene sono state girate nel Red Rock Canyon State Park, che ancora oggi è regolarmente visitato dai turisti. Il parco statale èutilizzato in più di un western agli albori del cinema. Le scene del ranch verde sono state girate principalmente a Snow Ranch. Anche le zone di Farmington sono state utilizzate per le riprese, tra cui Rock Creek, utilizzato come Big Muddy. Il Red Rock Canyon èil luogo in cui è stata girata la maggior parte delle riprese del Blanco Canyon. Queste ambientazioni esterne ...