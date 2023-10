Il giudice Cupri come la Apostolico | 6 migranti liberati | Catania è un caso politico

(Di lunedì 9 ottobre 2023) LaIolandaha fatto scuola. Il suo collega Rosario Maria Annibale, della sezione Migrazione dello stesso Tribunale di, non ha convalidato il trattenimento di 6tunisini disponendone il rilascio immediato. Ierano assistiti tre dall'avvocato Rosa Emanuela Lo Faro e altri tre dall'avvocato Fabio Presenti. I sei provvedimenti sono sostanzialmente simili. In uno, relativo aldi un tunisino di 37 anni sbarcato a Lampedusa il 3 ottobre e destinatario di un provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Ragusa, ilcita la Corte di Giustizia Europea relativa alla direttiva 2013/33 per cui "il trattenimento di un richiedente protezione internazionale costituisce una misura coercitiva che ...

