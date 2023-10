Chiusura in forte rialzo per ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre hanno guadagnato il 14,97% a 43,95 euro al MWh, portandosi sui livelli dello scorso 26 settembre. .Volano petrolio e. Leonardo (+4,8%) la migliore . Seduta ad alta volatilita' per le Borse europee che, partite gia'... arrivato a perdere nella mattinata l'1,1%, riduce il calo ea - 0,46% a ...

Il gas chiude in forte rialzo a 43,95 euro al MWh - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il gas chiude in forte rialzo a 43,95 euro al MWh Tiscali Notizie

Il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam ha chiuso in forte rialzo, con i contratti future sul mese di novembre che hanno guadagnato il 14,97%, portandosi a 43,95 euro al MWh, livello dello ...Chiusura in forte rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di novembre hanno guadagnato il 14,97% a 43,95 euro al MWh, portandosi sui livelli dello scorso ...