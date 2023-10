... vittima di unbrutale che richiama i metodi nazisti. Partendo dalla scuola è necessario ... Questo odio, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato ...... vittima di unbrutale che richiama i metodi nazisti. Partendo dalla scuola è necessario ... Questo odio, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato ...

Il feroce attacco via terra di Hamas in Israele, raccontato dall’inizio Il Post

Il fallimento dell'intelligence israeliana: cosa è andato storto RaiNews

Ispezioni in alcune scuole per verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell’azione di Hamas.L'orrore vissuto da Rotem Shahar, una ragazzina di 16 anni fuggita dal kibbutz di Or Hanar: "Barricata in casa per 7 ore insieme a mia madre". Poi l'appello: "Per favore aiutateci" ...