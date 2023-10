Il Comune espone la bandiera d’Israele | Mastella | “Attacchi scempio del principio d’umanità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Beneventolain segno di solidarietà per l’attacco portato nel territorio dello Stato ebraico da Hamas. “I commando che hanno attaccato civili inermi hanno fattodi ognidi umanità e legalità internazionale. Un’aggressione brutale, senza precedenti, che riporta le lancette dell’orologio della storia ai tempi cupi, agli anni Settanta e ai conflitti mediorentali più cruenti. Gli architetti del terrore hanno in poche ore polverizzato gli sforzi per la pace che faticosamente si stavano costruendo in quelle terre martoriate: è l’ora della solidarietà ad Israele, nella speranza e nell’auspicio che la diplomazia impedisca un’ulteriore escalation i cui esiti sarebbero devastanti e imprevedibili“, è il ...