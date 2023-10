Il cibo che è aumentato di più nel 2023? Lo zucchero | quanto costa

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il prezzo di molti alimenti ha registrato un aumento nell’ultimo anno, ma non sono la pasta, il pane, il latte o la carne ad aver subito l’incremento maggiore. Sorprendentemente, è loa occupare il primo posto nella lista dei prodotti con il maggior aumento di prezzo nella grande distribuzione organizzata (Gdo). Secondo i dati di NielsenIQ, dal mese di agosto 2022 al medesimo periodo di quest’anno, il prezzo delloaddirittura del 42,3%. Questo aumento non è stato del tutto inaspettato, ingià lo scorso luglio si erano verificati segnali premonitori. Il calo nella produzione dicausato dalle ondate di calore e dalla siccità aveva cominciato a influire sui prezzi. Questo aveva portato produttori e distributori a rinegoziare i contratti ...

Claudio Gallerani, il presidente di Coprob - Italia Zuccheri, l'unico produttore italiano rimastorappresenta il 13% del fabbisogno nazionale, ha commentatoè necessario adottare misure ...Brescia, 09 ottobre 2023" In tutta Italia sono ricominciate le scuole e Dussmann Service è di nuovo a fianco degli istituti scolastici con numerose iniziativehanno come protagonista il. La mission è erogare 70.000 pasti al giorno, offrendo pietanze gustose, sane e variegate grazie ad un'offerta alimentare studiata su misura per garantire il ...

Questo alimenti abbassa il colesterolo cattivo, è ricco di fibre e ... iFood

Gli alimenti ultra-processati aumentano il rischio di infarto - DMEVC Dottore... ma è vero che

"Le proteine sono da qualche tempo una tendenza globale e sembrano destinate a diventare ancora più popolari tra i consumatori italiani: sono 7,4 milioni le famiglie che ne fanno il pieno, ben 85 ...Una coppia bolognese in vacanza sull’isola di Lampedusa si è resa protagonista di un inaspettato salvataggio in mare ...