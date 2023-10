Il caldo ha i giorni contati | l' ultima settimana d' estate | poi arrivano fresco e pioggia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) E' partito il conto alla rovescia per la fine di questa lunga. Ottobre ci regalerà infatti l'di, poi arriveranno l'autunno e le piogge. Fino a venerdì 13 ottobre farà ...

Fino a venerdì 13 ottobre faràe ci sarà bel tempo praticamente su tutte le regioni italiane, le temperature continueranno a mantenersi sopra la media del periodo ma tra sabato 14 e domenica 15 ...Lingresso delle correnti sul Mar Mediterraneo, ancora troppo, favorira' la genesi di un ... anche di 10C rispetto a questi. Insomma finalmente irrompera' lautunno.

Meteo: PROSSIMI GIORNI ancora con CALDO anomalo, ma c'è un ... iLMeteo.it

Dopo 20 giorni di caldo anomalo si avvicina una SVOLTA ... MeteoLive.it

L'estate agli sgoccioli. Stavolta davvero. Dopo diversi falsi allarme, il caldo anomalo dovuto all'anticiclone africano starebbe per farsi da parte, lasciando spazio all'autunno.Ancora CALDO ANOMALO nei prossimi giorni per effetto di un tenace anticiclone africano che non ne vuole assolutamente sapere di mollare la presa. Tuttavia qualche novità c'è: l'ultimo aggiornamento ...