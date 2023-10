Il Bari cambia allenatore | via Mignani | la situazione per il sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Non solo il Lecco, anche un’altra squadra del campionato di Serie B è pronta are l’dopo la prima parte di stagione. Si tratta del, reduce da un inizio di stagione deludente. Dopo la beffa della mancata promozione in Serie A contro il Cagliari, la squadra non è stata in grado di confermarsi e l’è stato virtualmente esonerato. Ilha conquistato appena 10 punti in 9 partite (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 1 sconfitta) e attualmente occupa la 12ª posizione. La vetta della classifica è distante 10 punti, quella playoff tre mentre i punti in più sulla zona retrocessione sono quattro. Foto di Emmanuele Mastrodonato / AnsaPanchina, laSecondo le ultime notizie ilavrebbe deciso di esonerare ...