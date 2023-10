Il 9 ottobre 1982 l’attentato alla Sinagoga di Roma Meloni | “Ferita mai rimarginata Nessuno ha pagato”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) «Il 9del, durante la festa di Shemini Atzeret, la Comunità ebraica diè stata colpita da un terribile attacco terroristico. Quaranta i feriti e una vittima, il piccolo Stefano Gaj Taché, un bimbo italiano di soli due anni. Una giornata buia, unaper la Nazione che ancora non si è». Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia, nel 41mo anniversario deldi: “Vicini al popolo d’Israele, il terrore non prevarrà” «ha– prosegue la– per le bombe e le raffiche di mitra che quel giorno hanno spezzato la vita di Stefano, devastato una famiglia, ...

L'Italia ebraica ricorda il feroce attentato di matrice palestinese portato contro il Tempio Maggiore di Roma il 9dele " si legge in una nota dell'Ucei diffusa oggi " "si stringe nell'abbraccio in memoria di Stefano Gaj Tachè, il bambino che pagò con la propria vita, e di tutti i feriti. La ...Oggi avrebbe avuto 43 anni Stefano Gaj Tachè. Ma un attacco terroristico stroncò la sua esistenza, a soli due anni, davanti alla sinagoga di Roma il 9. Oggi, come ogni anno, questo attentato, nel quale rimasero ferite anche 40 persone di religione ebraica, è stato ricordato con una cerimonia proprio sul luogo della tragedia. Il ministro ...

Almanacco. 9 ottobre 1982: Attentato alla sinagoga di Roma - Radio Roma Capitale

Attentato Sinagoga di Roma del 1982 Il ministro Piantedosi depone ... Il Sole 24 ORE

Oggi avrebbe avuto 43 anni Stefano Gaj Tachè. Ma un attacco terroristico stroncò la sua esistenza, a soli due anni, davanti alla sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. Oggi, come ogni anno, questo ...(Agenzia Vista) In occasione dell’anniversario dell’attacco terroristico subito dalla Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982, in cui perse la ...