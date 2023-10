Ieg | Maurizio Renzo Ermeti nominato presidente del Cda

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Rimini, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group Spa (Ieg), società quotata presso l'Euronext Milan di Borsa Italiana Spa e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, hail consiglierenuovodel Consiglio d'amministrazione di Ieg, in sostituzione di LoCagnoni, scomparso lo scorso 5 settembre. "Al dottor, membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione della società dal 1997, con il ruolo di vicedal 2008 al 2016, sono state conferite deleghe operative e gestionali in linea con quelle che erano state precedentemente conferite al dottor Cagnoni", comunica una nota di Ieg. "A seguito della nomina a ...

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group ha nominato il consigliereRenzo Ermeti nuovo Presidente del CdA diin sostituzione di Lorenzo Cagnoni scomparso lo scorso 5 settembre . A Ermeti - membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione della ...Si riunisce il consiglio di amministrazione della Fiera (diventata) per eleggere il nuovo presidente dopo la morte di Lorenzo Cagnoni. Due i nomi in ballo,Ermeti e Gian Luca Brasini. Il ...

Fiera di Rimini, il nuovo presidente IEG è Maurizio Ermeti ChiamamiCittà

IEG: Maurizio Renzo Ermeti nominato Presidente del Consiglio d’Amministrazione Affaritaliani.it

ha nominato il consigliere Maurizio Renzo Ermeti nuovo Presidente del Consiglio d’Amministrazione di IEG in sostituzione di Lorenzo Cagnoni, scomparso lo scorso 5 settembre. Ad Ermeti, membro non ...Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. e società leader in ...