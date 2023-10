Zlatanè tornato a parlare del suo passato, in particolare della complicata esperienza al ... È solo un codardospina dorsale e spero non rovini Haaland come fece con me". window.... gli scaligeri accusano il colpo, incapaci di reagire, e i ciociari gestiscono il risultato... Barrenechea (dall'83' Bourabia), Mazzitelli; Soule (dal 90'), Cheddira, Reinier (dal 76' ...

Ibrahimovic senza peli sulla lingua: “Guardiola Un codardo senza pa**e” ItaSportPress

Ibrahimovic - Milan, dialogo senza fretta: due temi negli incontri Radio Rossonera

Il fuoriclasse svedese ex Juve, Inter e Milan ha fatto luce sul difficile rapporto con il tecnico catalano. Tra i due una lei molto speciale.Milan, c’è fermento intorno a Zlatan Ibrahimovic. Andiamo a vedere cosa sta accadendo e soprattutto quali saranno le prossime mosse dell’ex attaccante svedese. Il Milan ha lasciato la porta aperta da ...