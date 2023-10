I sospetti dell’IA sull’Agatha Christie svedese | Camilla Läckberg | i suoi romanzi scritti da un collega?

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’Intelligenza Artificiale fa la maestrina e bacchetta la regina del noir nordico: un programma sull’analisi dei testi mette in dubbio che l’Agathasia l’autrice di alcuni dei. E così, da autrice di gialli, la scrittrice diventa direttamente la protagonista di un giallo…. editoriale., da autrice di gialli a protagonista di un thriller… editoriale La regina del noir nordico, acclamata in patria come la rispostaad Agathaper la sua produzione di thriller, racconti per bambini e libri di cucina, la scorsa settimana ha dovuto negare di aver ingannato iammiratori ...