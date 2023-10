‘I Ragazzi dicono’ | a Como protagoniste le alunne del ‘Carafa-Giustiniani’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta presso il Museo della Seta di, la premiazione del contest “Idicono”, terza edizione del progetto realizzato da Silk By Nature in collaborazione con Fondazione Setificio, Confindustria, Ufficio Italiano Seta e con il sostegno di Associazione Ex Allievi del Setificio, CEL Seta, Clerici Tessuto, Tessitura Stamperia Luigi Verga, Ongetta, Taroni e Texal. Grandi protagonisti dell’evento sono stati ledell’Istituto “Carafa-Giustiniani”, indirizzo moda della sede di San Salvatore Telesino. Da sottolineare, infatti, che i progetti presentati dalle varie scuole sono stati più di 30, e tra i 10 lavori finalisti, che sono stati selezionato, il “Carafa- Giustiniani” è stata l’unica scuola a salire sul podio più alto con ben tre progetti premiati. Le studentesse ...