I programmi in tv oggi | 9 ottobre 2023 | film e intrattenimento

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Su Rai Uno Imma Tataranni Sostituto Procuratore, su Rete 4 Quarta Repubblica. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Iron Mask – La leggenda del dragone. Il viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green riceve da parte di Pietro il Grande il compito di mappare la Russia orientale. Il viaggio lo porterà fino in Cina. Sul suo percorso incontrerà principesse cinesi, il Re Drago e alcuni maestri di arti marziali. Su Rai Movie dalle 21.10 Il grande Paese. Texas, fine ...

...chi è in pensione e non ha molte occasioni per uscire ed è abituato a contare sui propri... Ad esempio tra le alternative adin commercio le TV a schermo LCD sono molto più dispendiose in ...Giancarlo Magalli, ospite di Mara Veniera Domenica In, ripercorre gli ultimi mesi, segnati da ... Abbiamo fatto tanti, quasi tutti fortunati", racconta. A Boncompagni è legato il debutto ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 8 ottobre la Repubblica

Guida Tv, film e programmi in onda oggi domenica 8 ottobre 2023: cosa vedere stasera Canale Dieci

Nelle scorse settimane l’Unione delle Madonie ha rinnovato le proprie cariche eleggendo Luigi Iuppa, presidente dell’esecutivo. In quella sede il Consiglio dell’Ente ha anche scelto la propria guida a ...Dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia parla così in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Diego Armando ...