I mercati non bocciano la Meloni Lo spread salirà ancora

"La guerra in Medio Oriente può rappresentare un problema per il costo del petrolio: se dovesse mantenersi a lungo su questi livelli farebbe perdere lo 0,5% di pil a livello globale". Luigi De Bellis, co-head dell'Ufficio Studi di Equita, racconta ad Affaritaliani.it quale sia lo scenario deiinternazionali in un momento che si sta facendo sempre più complesso. Dopo un primo semestre vissuto in maniera tutto sommato tranquilla, l'Italia e l'Europa si sono ritrovati in una morsa rappresentata dall'aumento dei tassi, dall'incremento del prezzo del petrolio, da un sistematico indebolimento del ciclo economico. Una prova è rappresentato dall'aumento dell'indice dei Cds europei, cioè il costo della protezione.