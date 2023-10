I giorni più duri per Israele e i tre fronti del terrorismo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Quando le sirene degli allarmi hanno squarciato la calma mattutina del sabato ebraico insembrava che dalla Striscia di Gaza fosse partito l’ennesimo attacco con razzi. Ma nel giro di poco tempo, è diventato chiaro che stavolta stava succedendo qualcosa di molto più inquietante. Laera era stata violata, i terroristi palestinesi stavano lanciando un attacco su piùcon dozzine di infiltrazioni via terra per uccidere e rapire civili. Il premier Benjamin Netanyahu, che come gran parte degli israeliani era con la famiglia per celebrare lo Shabbat e la festività di Simchat Torah, ha richiamato migliaia di soldati riservisti dicendo fin dall’inizio che questa non sarà un’operazione come tante che l’hanno preceduta,è in guerra. Descrivere quanto siano senza precedenti gli sviluppi ...