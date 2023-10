I brownies | Il perfetto delizioso dessert da preparare in casa

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) I: Una ricetta deliziosa per soddisfare la tua voglia di cioccolato, perfetti per ogni occasione e facili dasono uno deipreferiti da molti, grazie alla loro consistenza densa e al sapore ricco e cioccolatoso. Questi squisiti quadratini sono ideali per chiunque desideri deliziare il palato con un dolce goloso e appagante. La loro preparazione è relativamente semplice, e sono perfetti da servire in varie occasioni, come feste, compleanni o semplicemente per soddisfare una voglia di dolce. Gli Ingredienti Necessari Ecco cosa ti serve perdeideliziosi: Ingredienti Principali: 200g di cioccolato fondente 150g di burro 200g di zucchero 3 uova 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 100g di farina 1/2 ...