I bombardamenti di Israele su Gaza nella notte e all' alba

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le forze armate israeliane hanno riferito di evere colpito oltre 500 obiettivi di Hamas e Jihad IslamicaStriscia di, durante la, con raid aerei e fuoco d'artiglieria. "In un'ondata ...

...Hamas ha sferrato il peggior attacco degli ultimi 50 anni contro, causando almeno 700 morti e decine di ostaggi, mentre la risposta di Tel Aviv ha provocato oltre 400 morti con...Negli attacchi aerei dell'aviazione disulla Striscia di Gaza l'IDF, le Forze di Difesa Israeliane, l'operazione stanno danneggiando "gravemente le capacità dell'organizzazione terroristica ...

Oltre 700 morti e centinaia di dispersi in Israele. Bombe su Gaza, quasi 400 morti tra i palestinesi Il Manifesto

Israele dichiara lo stato di guerra, bombardamenti massicci su Gaza TGLA7

Bombardamenti ancora in corso nella Striscia di Gaza secondo ... Combattimenti ancora in corso A 48 ore dall’attacco lanciato da Hamas, in sei insediamenti del sud di Israele al confine con la ...Gaza City, 9 ott. (askanews) - Le forze armate israeliane hanno riferito di evere colpito oltre 500 obiettivi di Hamas e Jihad Islamica ...