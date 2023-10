I 60 anni dal Vajont e le dighe che tornano di moda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) 9 ottobre 1963: un’enorme frana si stacca dal Monte Toc nelle Prealpi bellunesi. Non creerebbe particolari dse sotto non ci fosse una diga, la diga che sbarra il corso del torrente, dove la frana crea un’enorme onda d’acqua che supera lo sbarramento dell’invaso e si riversa a valle: muoiono 1910 persone. A distanza di sessant’vale la pena ricordare quel disastro per diverse ragioni. La prima. Nel 1962 era stato istituito un ente pubblico che era diventato proprietario di tutti gli impianti elettrici d’Italia, nazionalizzando le varie imprese private: l’Enel. Bene, proprio a seguito di quella tragedia l’Enel fece eseguire delle perizie su tutti i suoi impianti idroelettrici, e cosa emerse? Emerse che lo sbarramento di uno di quegli impianti era stato realizzato su una paleofrana ed era a rischio di cedimento. Era ...