Hostel | l' horror di Eli Roth era ispirato a un terrificante sito web di omicidi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Scopriamo che il torturedi Eli, si basa su unweb reale che offre alle persone la possibilità di pagare 10.000 dollari per recarsi in Thailandia e sparare in testa a qualcuno. Il regista di, Eli, ha rivelato l'origine della storia raccontata nel suo celebre torture. La storia del film sarebbe, infatti, ispirata a un veroweb che offre la possibilità di comprare un viaggio in Thailandia e uccidere una persona per 10.000 dollari che andranno alla famiglia del defunto. Eliha rivelato l'informazione a Dread Central. Nel corso dell'intervista, il regista ha rivelato di aver avuto una conversazione sugli orrori di internet. Parlando con Harry Knowles di Ain't It Cool News, Eli ...

Thanksgiving: il trailer senza censure dell'di Eli Roth è un tripudio di gore Di cosa parlaNel corso dell'intervista, Eli Roth ha spiegato che esistono persone che cercano un brivido ...Si intitola Thanksgiving il nuovo filmdel regista Eli Roth , ispirato a un finto trailer ... che lo ha visto ottenere diversi successi prima con Cabin Fever , poi con la saga die infine ...

Hostel: l'horror di Eli Roth era ispirato a un terrificante sito web di ... Movieplayer

Thanksgiving, ecco il trailer dell'horror di Eli Roth con Patrick Dempsey WIRED Italia

Scopriamo che il torture horror di Eli Roth, Hostel, si basa su un sito web reale che offre alle persone la possibilità di pagare 10.000 dollari per recarsi in Thailandia e sparare in testa a qualcuno ...Griffin/FilmMagic As the man responsible for Hostel, Hostel II: Part Two and Cabin Fever, Eli Roth’s name has become synonymous with horror films — but according to the director, there’s one scene ...