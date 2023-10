Honda-Dall’Igna | MotoGP | il diretto interessato esce allo scoperto!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il mondo del Motomondiale 2023 gravita attorno alla lotta, tutta di Borgo Panigale, tra il campione del mondo Francesco Bagnaia e Jorge Martin, sfidante sul team satellite di Pramac Racing che è ormai nei tubi di scappamento dell’italiano nella classifica dedicata ai piloti. Ducati, però, sta calamitando tutte le attenzioni anche sul mercato che dovrebbe ridisegnare ancor di più le gerarchie di forza all’interno della prossima: Marc Marquez ha lasciato la squadra nipponica arancio-rossa per unirsi al celeste tendente al lilla della Gresini Racing, altra compagine satellite della Nuvola Rossa. Le interazioni tra i due Costruttori, però, potrebbero non finire qui:potrebbe essere un binomio “caldissimo” in vista del futuro. Per adesso il, che ha praticamente ...