Heidi e Anita | volano stracci al Grande Fratello | “Hai bisogno della clip?”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ancora tensione tra le due concorrenti del: cosa è accaduto tranella casa più spiata d’Italia La tregua tranella casa delsembra finita. Le due gieffine hanno alzato la voce nel pomeriggio, finendo ancora una volta per discutere. La manager romana e giovane di origini albanesi si sono scontrate ancora una volta. Nel pomeriggio è andato in scena un pesante faccia a faccia tra le due a poche ore dalla puntata del reality condotto da Alfonso Signorini:si è avvicinata adche era sul tapis roulant e le ha chiesto di parlare: “Dai, che non stai correndo. Che ho fatto adesso?”. “Parli di me con gli altri e io stavo a mezzo metro da te. Quando parlavate ...