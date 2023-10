Haters attaccano Edoardo Donnamaria!

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO GF VIP 7,Donnamaria nuovamente nel mirino degli: ecco la reazione dell’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini!Donnamaria, ex concorrente del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre tre milioni di spettatori, anche durante il giorno del suo compleanno, ha dovuto fare i conti con gli insulti degli. In particolare, il noto speaker radiofonico e cantautore romano è stato costretto a difendersi sui suoi canali social ufficiali rispondendo alle offese degli utenti. Vediamo insieme cos’ha detto l’ex ...