Hamas | “Uccideremo un prigioniero per ogni nuovo bombardamento” – La diretta della guerra

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Israele ha dichiarato lo stato di. Una massiccia colonna di tank si sta muovendo in direzione di Gaza, segnando un’escalation nel conflitto. La Striscia di Gaza è stata colpita da un pesante, con segnalazioni di un vero e proprio diluvio di bombe. Gli scontri al confine tra le forze israeliane esono intensi. Il bilancio delle vittime continua a crescere: oltre 700 israeliani sono stati uccisi, con 2.500 feriti, di cui molti in condizioni gravi. Si teme che ci siano 750 dispersi e almeno 100 ostaggi, tra cui cittadini americani e tedeschi, nelle mani di. Leggi anche: Famiglia sterminata, dolore per la coppia e le 3 figlie piccole uccisi daUn evento particolarmente tragico ha avuto luogo durante un rave nel deserto, frequentato da giovani pacifisti: si ...

09 ott 19:05: "un ostaggio per ogni attacco non annunciato contro civili" Il portavoce militare di, Abu Obeida, ha detto che in risposta 'a ogni attacco leggero e non ......di perdere forse il più importante degli stati arabi potrebbe aver contribuito a spingereal ... installeremo degli intercettori; se stanno uccidendo alcuni dei nostri, nemolti di più. ...

L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato il Consiglio di Sicurezza del Paese in guerra a seguito di un assalto mortale di Hamas nel sud di Israele. La decisione, annunc ...(di Maria Grazia Labellarte ) L'analista israeliano Ely Karmon, ricercatore presso l'Istituto internazionale per l'antiterrorismo (ICT) di Herzliya, ha auspicato lo smantellamento delle forze militari ...