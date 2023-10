Hamas pronto a esportare l' orrore Fadlun | l' allarme da Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Victor, presidente della Comunità ebraica di, ha parlato della guerra in Medioriente. "Stiamo assistendo ad un nuovo tipo di guerra, unnel quale bambini, donne vengono assaliti nelle loro case uccisi, ammazzati. I pochi sopravvissuti portati via in luoghi oscuri dove saranno vittime di chissà quali sofferenze - ha spiegato- Questo modello diper essere esportato nei nostri Paesi, in Occidente, intendo anche in casa nostra in Italia, Europa in America. L'unico modo per evitare tutto questo è porci al fianco di Israele".